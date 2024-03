Sebastian Szymański znowu bez liczb, Michał Skóraś blisko zdobycia bramki. Podsumowanie występów Polaków w Lidze Europy i Lidze Konferencji

Liga Europy. Nicola Zalewski blisko ćwierćfinału, Łukasz Fabiański skapitulował w końcówce

Wydaje się, że drużyna Nicoli Zalewskiego zapewniła już sobie awans do ćwierćfinału rozgrywek. AS Roma rozbiła na Stadio Olimpico Brighton & Hove aż 4:0 i ciężko sobie wyobrazić, by roztrwoniła taką przewagę w rewanżu. Miał to być "polski mecz", ale skrzydłowy włoskiej drużyny pojawił się na murawie dopiero w 88. minucie, natomiast Jakub Moder całe spotkanie spędził na ławce rezerwowych.

Duży skandal przed meczem z Romą!

Planowo w bramce West Hamu w europejskich pucharach wyszedł Łukasz Fabiański. Jednak były reprezentant Polski nie zdołał zachować czystego konta. "Fabian" skapitulował w 81. minucie, a jego zespół niespodziewanie przegrał z Freiburgiem 0:1.

Niespodziewanie w roli rezerwowych Liverpoolu znalazło się dwóch polskich zawodników. Na ławce przeciwko Sparcie Praga zasiedli pomocnik Mateusz Musiałowski oraz bramkarz Fabian Mrozek. Ten pierwszy w Liverpoolu jest nazywany "Polskim Messim", ale jeszcze nie dostał poważnej szansy w pierwszej drużynie angielskiego giganta. "The Reds" wygrali spotkanie aż 5:1, a Jurgen Klopp zapowiedział, że w rewanżu prawdopodobnie między słupkami stanie Polak. To będzie wielka szansa dla 20-letniego golkipera.