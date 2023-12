Liga Europy. Raków Częstochowa ma szansę na pozostanie w pucharach do wiosny. Co musi się stać, żeby "Medaliki" grały dalej?

Raków Częstochowa z szansą na "spadek". Co musi się stać?

Zespół Dawida Szwargi ma za sobą już 13 spotkań na międzynarodowej arenie w tym sezonie. Wszystko zaczęło się 11 lipca, od pierwszej rundy kwalifikacji Ligi Mistrzów. Do najbardziej prestiżowych rozgrywek ostatecznie dostać się nie udało, ale ekipa spod Jasnej Góry dotarła do ostatniej fazy eliminacji i dzięki temu trafiła do Ligi Europy, debiutując w rywalizacji grupowej.

Początki były trudne, Raków z wielu powodów miał pod górkę, ale zwycięstwo w poprzedniej kolejce w Grazu nad Sturmem sprawiło, że pojawiły się nadzieje na kontynuowanie europejskiej przygody. Aby to było możliwe dokonać zespół z Częstochowy musi w czwartek w Sosnowcu osiągnąć lepszy wynik w konfrontacji z Atalantą niż Sturm w Lizbonie, gdzie zmierzy się ze Sportingiem.

Kluby z Polski i Austrii w pięciu meczach zdobyły po cztery punkty, jednak Sturm ma lepszy bilans bramkowy. Drużyny z trzecich miejsc w grupie LE zagrają w barażach o awans do 1/8 finału Ligi Konferencji, czyli trzecich rozgrywek w hierarchii UEFA.