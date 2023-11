Liga francuska. Julien Stephan trenerem Stade Rennes

Oficjalnie: Stade Rennes z nowym szkoleniowcem

43-letni Stephan był trenerem drużyn młodzieżowych Stade Rennes, a od grudnia 2018 roku do 1 marca 2021 roku prowadził pierwszy zespół w 110 meczach. Jego bilans to 49 zwycięstw, 24 remisy i 37 porażek. W sezonie 2019/20 zajął trzecie miejsce w Ligue 1 i pierwszy raz w historii wprowadził Stade Rennes do fazy grupowej Ligi Mistrzów.

57-letni Genesio zastąpił Stephana na początku marca 2021 roku. Zespół pod jego wodzą w 124 meczach odniósł 63 zwycięstwa, zanotował 25 remisów i poniósł 36 porażek.