La Liga. Real Madryt - RCD Mallorca 1:0 (0:0)

Zdecydowanie lepszą połowę oczywiście zanotowali piłkarze gospodarzy. "Królewscy" stworzyli sobie parę ciekawych sytuacji po których mogli objąć prowadzenie w starciu z niżej notowanym rywalem. Przede wszystkim Vinicius Junior miał najlepsze z nich. Brazylijczyk jednak nie mógł się wstrzelić do bramki strzeżonej przez Predraga Rajkovicia . Skrzydłowy w dwóch sytuacjach uderzył w taki sposób, że golkiper nie musiał wcale interweniować.

Mallorca blisko trafienia. Ostrzeżenie dla Realu Madryt

Przyjezdni od czasu do czasu potrafili zaskoczyć świetnie dysponowaną w tym meczu linię defensywną. Nawet już na początku drugiej części spotkania takie ostrzeżenie zostało wysłane w kierunku golkipera gospodarzy - Lunina . Ukraiński bramkarz znowu nie musiał interweniować, ale tym razem było zdecydowanie bliżej, aby go zaskoczyć. Piekielnie mocnym strzałem z dystansu popisał się jeden z pomocników gości, lecz futbolówka wylądowała na bocznym obramowaniu bramki.

W 68. minucie to piłkarze gospodarzy z Santiago Bernabeu mieli dokonałą sytuację, aby się cieszyć z prowadzenie. Najpierw Rodrygo dostał piłkę w polu karnym i mierzonym strzałem chciał zaskoczyć bramkarza. Ostatecznie Rajković wyciągnął się jak struna i końcówkami palców zdołał wybronić tę próbę Brazylijczyka. Do dobitki dopadł jeszcze Brahim Diaz. Hiszpan jednak z takim impetem wpadł w futbolówkę, że nie zdołał dobrze dostawić głowy i trafił tylko w słupek. TO BYŁA NAJLEPSZA OKAZJA dla Realu Madryt.