Liga hiszpańska. Robert Lewandowski będzie grał u boku młodszego z kolegi z ataku? Trener FC Barcelony zdradził swoje plany

Robert Lewandowski i Vitor Roque będą razem grać?

Wszystko wskazuje, że 18-latek może grać w pierwszej drużynie hiszpańskiej drużyny nie kosztem Lewandowskiego, a obok naszego najlepszego piłkarza. Xavi Hernandez na konferencji prasowej przed meczem z Las Palmas przyznał, że współpraca pomiędzy Polakiem, a Brazylijczykiem może wyjść na dobre jednemu i drugiemu. A kto wie, może stworzą super bramkostrzelny duet, który nawiąże do najlepszych czasów w historii katalońskiego klubu.

Brazylijczyk nie jednokrotnie podkreślał, że chce jak najwięcej wynieść z współpracy z naszym rodakiem.

- Lewandowski jest legendą piłki nożnej. Gdy przyjadę do Barcelony, to będę śledzić każdy jego krok po to, żeby jak najwięcej się od niego nauczyć! - mówił w październiku w rozmowie z "Mundo Deportivo" o 35-letnim napastniku.