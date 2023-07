Liga Konferencji. Lech Poznań rozpoczyna drogę do fazy grupowej LKE od meczu z Żalgirisem Kowno

Lech zagra z wicemistrzem Litwy. Czy trzeba się bać Żalgirisu Kowno?

Powtórzyć piękny europejski sezon sprzed roku, a może i zajść dalej - to z pewnością cel, jaki przyświeca piłkarzom Lecha Poznań. Przypomnijmy, "Kolejorz" zachwycał przed rokiem w Lidze Konferencji Europy, najpierw przedzierając się przez eliminacji do fazy grupowej, a następnie potrafił awansować aż do ćwierćfinału odprawiając z kwitkiem dwa kluby - Bodo/Glimt i Djurgaden.

Ostatecznie na poziomie 1/4 finału uznał wyższość włoskiej Fiorentiny, późniejszych finalistów.

Apetyty kibiców Lecha Poznań są spore. Fanom marzy się sezon zwieńczony mistrzostwem Polski, przed rokiem bowiem "Kolejorz" dość szybko wypisał się z walki o najwyższe cele, ostatecznie zajmując sezon na najniższym stopniu podium ustępując Rakowowi Częstochowa oraz Legii Warszawa.

Jakim klubem jest Żalgiris Kowno? Klub, który zakończył miniony sezon w litewskiej ekstraklasie na pozycji wicemistrza przeciętnie sobie radzi w rywalizacjach na europejskiej scenie. Przed rokiem oraz przed dwoma laty Litwini polegli na etapie 2. rundy eliminacji LKE. Czy podobnie będzie i w tym sezonie? Fani Lecha niemieliby nic przeciwko.