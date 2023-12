Legia Warszawa z szansą na awans

Po pięciu kolejkach liderem grupy E z dorobkiem 12 punktów jest Aston Villa. Klub z Birmingham, który na inaugurację przegrał w Warszawie 2:3, odniósł potem cztery zwycięstwa z rzędu. "The Villans" są już pewni pierwszego miejsca w grupie i awansu do 1/8 finału. Walkę o drugą pozycję i baraż o 1/8 finału Legia stoczy z AZ. Zrinjski ma jedynie trzy punkty i już dawno stracił szanse na awans.

Rewanż z AZ ma dla Legii szczególnie znaczenie. 5 października wicemistrzowie Polski przegrali w Alkmaar 0:1, a po meczu doszło do skandalicznych wydarzeń. Część stadionu została zamknięta ze względu na rzekome zagrożenie ze strony polskich kibiców. Piłkarze przez dłuższy czas nie mogli dotrzeć do autokaru, co spowodowało spięcia z ochroną. Podczas przepychanek ucierpiał nawet prezes klubu Dariusz Mioduski, popychany przez policjanta. Funkcjonariusze zażądali, aby klubowy autobus opuścili Josue i Radovan Pankov, którzy zostali aresztowani i nie wrócili do Warszawy razem z drużyną. Piłkarze opuścili komisariat po kilkunastu godzinach, jednak Serb 11 stycznia 2024 roku ma uczestniczyć w rozprawie jako podejrzany o spowodowanie obrażeń ciała ochroniarza, który miał trafić do szpitala ze złamaną ręką i wstrząśnieniem mózgu.