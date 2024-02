Tyle Legia Warszawa zarobiła w Lidze Konferencji. Kwota robi wrażenie

Legia Warszawa. Premie w Lidze Konferencji. Tyle zarobiła

Choć Liga Konferencji jest trzecią (i ostatnią) w hierarchii rozgrywek europejskich UEFA, to także można w niej godnie zarobić. Rok temu przekonał się o tym ćwierćfinalista Lech Poznań, teraz dzięki sukcesom rozrasta się budżet Legii Warszawa.

Legia jako jedyna polska drużyna awansowała do fazy grupowej Ligi Konferencji. W przeciwieństwie do Rakowa Częstochowa występującego w Lidze Europy udało się jej również przejść do fazy pucharowej - dzięki zajęciu drugiego miejsca. Z norweskim Molde przyszło jej walczyć o awans do 1/16 finału do 1/8 finału.

Za sam awans do grupy Ligi Konferencji Legia zgarnęła prawie tyle, ile za transfer Bartosza Slisza do Atlanty United (3,2 mln euro) - mowa bowiem o premii w wysokości 2,94 mln euro.