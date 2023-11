Liga Konferencji. Legia Warszawa - Zrinjski ONLINE. Wicemistrzowie Polski w drodze po kolejną wygraną. TRANSMISJA TV NA ŻYWO

Legia - Zrinjski ONLINE

Czas na czwarty mecz Legii Warszawa w fazie grupowej Ligi Konferencji. Dotąd ekipa stołecznego klubu wygrała dwa razy: na inaugurację z Aston Villą 3:2 oraz przed dwoma tygodniami ze Zrinjski 2:1. Jedyna porażka, którą odnieśli podopieczni Kosty Runjaica to mecz w Holandii przeciwko AZ Alkmaar 0:1.

Legia otwiera grupę E Ligi Konferencji i stanie przed fantastyczną okazją, by ugruntować swoją pozycję w czubie tabeli. Inkasując ponownie komplet, będzie miała już 9 punktów po czterech grach i bardzo mocno powiększy swoje notowania do tego, by wiosną grać w Lidze Konferencji.

Jak zagra Legia przeciwko Zrinjski? Z pewnością od początku wysoko i będzie chciała narzucić swoje warunki gry. Mecz z trybun przy Łazienkowskiej obejrzy komplet widzów, a trener Kosta Runjaić zapowiedział co najmniej jedną dużą zmianę w kadrze na mecz. Mowa o bramce, Kacpra Tobiasza zastąpi Dominik Hładun, który bronił także w pierwszym meczu między Zrinjski a Legią (1:2).