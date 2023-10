Liga Konferencji. Michał Listkiewicz: Kluczowy dla UEFA będzie raport tzw. oficera bezpieczeństwa

- Na pewno był na tym meczu. Polskie i holenderskie kluby mają złe statystyki w UEFA, jeśli chodzi o różne zajścia i incydenty. I na mecze np. Legii, ale również holenderskich drużyn, wyznaczany jest tzw. oficer bezpieczeństwa. Niezależnie od delegata UEFA. To jest najczęściej emerytowany oficer policji. Około 80 procent z nich to Brytyjczycy, ponieważ tam policja jest najlepsza, jeśli chodzi o kwestię kibiców, stadionów itd. I teraz kluczem będzie raport tego człowieka - podkreślił.

- UEFA na 100 procent oprze się na jego relacji. Jeżeli były naruszenia ze strony tamtejszej policji czy służb stadionowych, to on na pewno to opisze. Natomiast delegat UEFA, który gości na każdym meczu, w takiej sytuacji tylko wspiera tego oficera bezpieczeństwa. Kluczem, jak wspomniałem, jest właśnie "security officer". Na wspomnianym meczu w Turcji w barażach o awans do MŚ był - oprócz mnie - właśnie taki człowiek - podkreślił