Liga Konferencji. Ordabasy Szymkent - Legia Warszawa ONLINE. Długa podróż "Wojskowych". Gdzie oglądać w telewizji? TRANSMISJA TV NA ŻYWO

Legię Warszawa czeka bardzo długa podróż samolotem, która będzie trwała kilkanaście godzin. Odległość w linii prostej z Warszawy do Szymkentu to 3750 kilometrów .

Kosta Runjaić, trener Legii Warszawa: - Tak jest tu całkiem gorąco, ale byliśmy na to przygotowani. Pogoda jest taka sama dla obu zespołów i jestem przekonany, że sobie z tym poradzimy. Jesteśmy przyzwyczajeni do wysokich temperatur, bo ciepło jest też w Warszawie. Cieszymy się, że ponownie możemy reprezentować Legię na międzynarodowej arenie.

Jeśli "Wojskowi" wyeliminują drużynę z Kazachstanu zagrają w III rundzie eliminacji Ligi Konferencji z triumfatorem pary Austria Wiedeń (Austria)/Borac Banja Luka (Bośnia i Hercegowina). Pierwszy mecz w Warszawie, drugi na wyjeździe (10 i 17 sierpnia). Czy Legii Warszawa po raz kolejny uda się zagrać w europejskich pucharach?

Kosta Runjaić, na temat przeciwnika: - Ordabasy są liderem ligi, to bardzo mocna drużyna i kandydat do zdobycia tytułu mistrzowskiego. Po siedemnastu meczach mają trzynaście zwycięstw, trzy remisy i jedną porażkę, to dużo mówi. Musimy zagrać w odpowiedzialny sposób, wiemy, jak chcemy się zaprezentować.