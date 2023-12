Liga Konferencji. UEFA wyznaczyła termin decyzji ws. skandalu, który miał miejsce w Alkmaar po meczu AZ - Legia. Jest przełom!

Liga Konferencji. UEFA podała termin ws. skandalu w Alkmaar. Legia czeka na decyzję!

Nie milkną echa październikowego skandalu w holenderskim mieście z udziałem piłkarzy, działaczy i kibiców Legii Warszawa. Od samego początku atmosfera w Alkmaar sprawiała wrażenie, że Polacy nie są tam mile widziani. Ale to co się stało po meczu AZ - Legia w 2. kolejce Ligi Konferencji przekroczyło wszelkie możliwe granice. Dwóch piłkarzy w postaci Josue oraz Radovana Pankova spędziło noc w areszcie za rzekomy atak na ochroniarza stadionu.

- Oczekujemy, że decyzja w tej sprawie zostanie podjęta do końca tego tygodnia - odpowiedziała UEFA na zapytanie wspomnianej redakcji. Nie wiadomo dalej co będzie grozić holenderskiemu klubowi i jak kara może być wysoka. Warto też wspomnieć, że również żadnych "przecieków" nie ma wewnątrz stołecznego klubu.

Liga Konferencji. Legia Warszawa - AZ Alkmaar. Czas pokazać "polską gościnność"!

Prezes klubu - Dariusz Mioduski , który również w Holandii oberwał rykoszetem zapowiedział od razu po tych nieprzyjemnych w skutkach zdarzeniach, że Holendrzy w Polsce zobaczą "prawdziwą polską gościnność" . Co tymi słowami chciał przekazać? Nie wiadomo, ale jedno jest pewne fani holenderskiego klubu nie przyjadą do naszego kraju dopingować swojego zespołu.

Początek decydującego meczu w kontekście awansu do fazy pucharowej trzecich co do ważności rozgrywek klubowych pod egidą UEFA w czwartek o 18:45 w Warszawie. Legii wystarczy remis do "europejskiej wiosny".