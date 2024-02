Liga Konferencji. Z kim zagra Legia Warszawa w przypadku awansu? Potencjalni rywale w 1/8 finału. Kiedy losowanie? Jacek Czaplewski

Ze zwycięskiego składu Legii z Aston Villą ubyli Ernest Muci i Bartosz Slisz Adam Jankowski

Liga Konferencji. Legia Warszawa zna potencjalnych rywali w przypadku awansu do 1/8 finału rozgrywek. Jeśli w rewanżu wyeliminuje norweskie Molde to w losowaniu trafi na jednego ze zwycięzców grup. Może dojść zatem do powtórki i dwumeczu z angielską Aston Villą Matty'ego Casha.