Liga Mistrzów. Kamil Grabara krytykowany za swój występ przeciwko Manchesterowi City. Legenda śmieje się z polskiego bramkarza

Liga Mistrzów. Kamil Grabara po fatalnym meczu

Pierwszą bramkę nasz rodak stracił już w 5. minucie. Wtedy - po błędzie kolegi z defensywy - do piłki dopadł Manuel Akanji i mocnym strzałem pokonał naszego golkipera. Potem przyszedł katastrofalny błąd Grabary. Kibice komentujący "popisy" polskiego bramkarza w Internecie śmiali się, iż... Grabara pomylił dyscypliny. Zamiast grać w piłkę nożną zagrał w siatkówkę . Co skończyło się przełamaniem jego rąk po strzale Juliana Alvareza. Piłka wylądowała w siatce.

Bramkarz duńskiej FC Kopenhagi nie będzie miło wspominać środowej rywalizacji w 1/8 finału Ligi Mistrzów. Kamil Grabara zanotował fatalny w skutkach występ na Etihad Stadium przeciwko Manchesterowi City. Jak można było po pierwszym meczu (mimo również porażki) nie mieć zastrzeżeń do gry Polaka, to teraz nie ma dla niego żadnego usprawiedliwienia. Przy golach mógł zrobić zdecydowanie więcej. A przy jednym zaliczył koszmarnego "babola".

Kamil Grabara porównany do... piosenkarza

Feralną sytuację dla 24-latka w ironiczny sposób skomentował również jeden z najwybitniejszych obrońców w historii największego rywala "The Citizens", czyli Manchesteru United. Rio Ferdinand od kilku lat na antenie "Sky Sports" pełni rolę eksperta i często zasiada w studiu przy okazji meczów angielskich zespołów w europejskich pucharach. Tym razem nie mogło być inaczej. Pozwolił sobie wbić szpilkę w stronę Grabary. Ten porównał go do... piosenkarza. Nawiązując tym samym do programu telewizyjnego "The Masked Singer", w którym gwiazdy śpiewają z maskami na twarzy, by widzowie nie mogli ich rozpoznać.