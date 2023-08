Liga Mistrzów. Kamil Grabara stanie na drodze Rakowa w walce o Ligę Mistrzów. Kiedyś "grał szefa" i ma opinię wyszczekanego młodzieńca

Kamil Grabara to niezłe ziółko. Zatrzyma mistrza Polski?

Piłka kocha mocne charaktery. A taki z pewnością ma Kamil Grabara. Lista jego dokonań, które nie do końca przypadają do gustu opinii publicznej jest długa, a wśród nich należy wyróżnić głośny konflikt z byłym reprezentantem Tomaszem Hajto, kiedy padło słynne hasło o "graniu szefa" czy nie tak dawne deklaracje w sprawie nauki hymnu Danii, kiedy to pierwotnie nie został powołany do reprezentacji na katarski mundial.

Ale po kolei - Grabara od wczesnych lat imponował umiejętnościami bramkarskimi. Już jako 17-latek przykuł swoją grą zagranicznych skautów trafiając z juniorskich drużyn Ruchu Chorzów do prawdziwego giganta piłki, do Liverpoolu. W Anglii występował przez trzy lata szkoląc się z juniorskich zespołach "The Reds", a zimą 2019 roku trafił na rundę wiosenną do duńskiego Aarhus GF.