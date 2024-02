Liga Mistrzów. Kylian Mbappe wróci na mecz 1/8 finałów. Paris Saint-Germain podejmie Real Sociedad

Paris Saint-Germain w 1/8 finałów Ligi Mistrzów trafiło na Real Sociedad. Pierwsze spotkanie obu drużyn rozpocznie się w Paryżu. Zdecydowanym faworytem dwumeczu jest francuska drużyna, ale przeciwnicy będą chcieli sprawić niespodziankę. Hiszpanie liczyli na absencję największej gwiazdy PSG - Kyliana Mbappe, który ostatni mecz ligowy opuścił z powodu urazu. Jednak szkoleniowiec paryżan rozwiał wszelkie wątpliwości, co do występu zawodnika.

Oczywiście wiemy, że im więcej Kylian gra, tym lepiej, ponieważ wszyscy na tym zyskujemy. Nie ma co do tego wątpliwości. Zagrałby w sobotę, gdyby był to finał, ale tak się nie stało. To nie było warte ryzyka. Kylian jest dostępny na środowy mecz, tak samo jak pozostali gracze – powiedział Luis Enrique na przedmeczowej konferencji prasowej.