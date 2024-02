Liga Mistrzów. Mecz Inter Mediolan - Atletico Madryt. Gdzie oglądać? Transmisja, stream online. Mecz 20 lutego o godzinie 21:00

Liga Mistrzów. Mecz Inter Mediolan - Atletico Madryt. Gdzie obejrzeć w TV?

Inter w zeszłej edycji Ligi Mistrzów dotarł aż do samego finału, w którym musiał uznać wyższość Manchesteru City. Teraz głównym celem jest Scudetto, czyli mistrzostwo Włoch. Dziewięć punktów nad Juventusem i jedenaście nad Milanem robi potężne wrażenie.

1/8 finału Ligi Mistrzów. Dwóch Polaków powalczy o ćwierćfinał

We wtorek dojdzie do spotkania po latach kolegów z boiska, a dzisiaj trenerów. - To będzie wielka przyjemność zobaczyć ponownie Diego Simeone w roli przeciwnika. Był fantastycznym kolegą z drużyny i zawsze wiedziałem, że będzie świetnym trenerem - stwierdził Simone Inzaghi na przedmeczowej konferencji. Według niego Inter potrzebuje swojej najlepszej wersji, żeby pokonać Atletico.

Transmisja z meczu Inter - Atletico na kanale Polsat Sport Premium 1. Komentuje duet Szymon Rojek - Andrzej Niedzielan.

Przewidywane składy na mecz Inter - Atletico:

Inter: Sommer - Pavard, De Vrij, Bastoni - Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco - Martinez, Thuram.

Atletico: Oblak - Molina, Savić, Gimenez, Hermoso, Reinildo - De Paul, Koke, Saul - Griezmann, Llorente.