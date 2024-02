1/8 finału Ligi Mistrzów. Robert Lewandowski i Jakub Kiwior powalczą o ćwierćfinał. Piotr Zieliński nie został nawet zgłoszony

Liga Mistrzów. Robert Lewandowski poluje na następne bramki

20 i 21 lutego czekają nas kolejne emocje w Lidze Mistrzów. We wtorek Inter Mediolan podejmie Atletico Madryt . PSV , czyli lider ligi holenderskiej zagra z Borussią Dortmund . Polscy kibice ostrzą sobie zęby na środowe starcia. Arsenal na wyjeździe zmierzy się z FC Porto . W ekipie "Kanonierów" może wystąpić Jakub Kiwior , który w ostatnim czasie jest w znakomitej formie. Obrońca zbiera bardzo dobre recenzje, pomimo tego, że trener Arteta wystawia go na lewej defensywie, a przecież ulubiona pozycja 24-latka to środek obrony.

Tego samego dnia Napoli zmierzy się z FC Barceloną. Miał być to "polski pojedynek" pomiędzy Piotrem Zielińskim i Robertem Lewandowskim, ale niestety pomocnik nie został zgłoszony do rozgrywek Ligi Mistrzów. To przez jego transfer do Interu Mediolan, który niedługo dojdzie do skutku. - Musieliśmy zrezygnować z Zielińskiego, zawodnika, którego znamy i o którym wiemy, co może dać na boisku. Ale teraz musimy sprawdzić, już pod kątem kolejnego sezonu, nowych piłkarzy. Zobaczyć, jak grają - stwierdził Aurelio De Laurentiis, czyli prezydent Napoli. Bramki w tym spotkaniu powinien zapewnić Robert Lewandowski, który w 2024 roku jest w znakomitej formie. Napastnik strzelił cztery gole w trzech ostatnich meczach ligi hiszpańskiej. Jego dwie bramki w starciu z Celtą Vigo zapewniły FC Barcelonie bardzo cenne trzy punkty.