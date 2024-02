Liga Mistrzów. Paris Saint Germain pokazało klasę w drugiej połowie meczu

Kolejne minuty to przewaga drużyny baskijskiej, ale nie potrafili przełożyć jej na wynik meczu. Szczególnie aktywny był Takefusa Kubo , który czarował na prawym skrzydle. Tuż przed przerwą mogła paść bramka dla ekipy z San Sebastian. Mikel Merino uderzył potężnie z dystansu, ale futbolówka zatrzymała się tylko na poprzeczce bramki paryżan.

Liga Mistrzów. Pewne zwycięstwo Paris Saint Germain. Dwie bramki w drugiej połowie

W 70. minucie PSG podwyższyło na 2:0 po fantastycznej, przebojowej akcji Bradleya Barcoli . Francuz ruszył lewym skrzydłem, znakomicie minął przeciwnika, wpadł w pole karne i technicznym uderzeniem pokonał Alexa Remiro. W tym momencie było już jasne, kto wygra to spotkanie.

Do końca wynik nie uległ już zmianie. Gospodarze kontrolowany przebieg gry i dowieźli dwubramkowe prowadzenie do końca. Rewanżowe spotkanie w San Sebastian zostanie rozegrane we wtorek, 5 marca. Trudno sobie wyobrazić inny scenariusz, niż awans paryżan.