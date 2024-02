Liga Mistrzów. Zapowiedź 1/8 finału. Manchester City głównym faworytem do wygranej. Real Madryt też ma apetyt na triumf

Ze skali trudności zdaje sobie sprawę Jacob Neestrup, trener mistrza Danii, który w ostatniej rundzie kwalifikacji okazał się lepszy w dwumeczu od Rakowa Częstochowa.

- Los przydzielił nam rywala najtrudniejszego z możliwych. Manchester City to kompletnym zespół pełen wielkich indywidualności. Teraz to najlepsza klubowa jedenastka na świecie. Z drugiej strony pokazaliśmy już przed rokiem, że stać nas na dobry wynik u siebie. I z wiarą, że możemy to na Parken powtórzyć wyjdziemy we wtorek na boisko - podkreślił 35-letni szkoleniowiec.