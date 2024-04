Niecodzienna sytuacja w meczu ćwierćfinałowym Ligi Mistrzów. Bayern Monachium chciał zaskoczyć Arsenal

Niecodzienna sytuacja w ćwierćfinale Ligi Mistrzów

Stawką środowego spotkania w Monachium był awans do półfinału Ligi Mistrzów. W pierwszej połowie rywalizacji kibice goli nie zobaczyli. Oba zespoły grały bardzo uważnie w defensywie i tylko po razie jednym i drugim udało się zagrozić bramce przeciwników.

Bawarczycy próbowali zaskoczył przyjezdnych z Londynu także w niecodzienny sposób. Podczas gdy Bukayo Saka dochodził do siebie po jednym ze starć, piłkarze obu drużyn zbiegli do linii bocznej, by uzupełnić płyny, oraz posłuchać instrukcji swoich szkoleniowców. Wykorzystać to chciał Bayern, który niepostrzeżenie spróbował rozpocząć grę, podczas, gdy gracze Arsenalu byli zgromadzeni przy ławce rezerwowych. W ostatniej chwili o zamiarach rywali zorientował się Martin Odegaard i zawołał swoich kolegów z zespołu, by ci wrócili na pozycje.