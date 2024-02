Liga Narodów. Michał Probierz o losowaniu: "Czekają nas ciekawe spotkania. Trudno mówić o grupie śmierci"

Biało-czerwoni, którzy w poprzedniej edycji LN zajęli trzecie miejsce w swojej grupie najwyższej dywizji, za Holandią, Belgią, a przed Walią, podczas czwartkowej ceremonii w Paryżu losowani byli z trzeciego koszyka.

Z pierwszego trafili na Chorwację, z drugiego na Portugalię, a z ostatniego na Szkocję. Te drużyny utworzyły grupę A1.

Jak podkreślił, nie można przystępować do rywalizacji wyłącznie z myślą o utrzymaniu się w najwyższej dywizji.

- Piłka nożna to sport, w którym trzeba walczyć o zwycięstwo. Liczy się to, aby nasz zespół był maksymalnie przygotowany. Jesteśmy na etapie zmiany pokoleniowej. Wchodzący do kadry zawodnicy muszą udowodnić, że stać ich na grę na wysokim poziomie. Musimy zrobić wszystko, by wygrywać. Nie można przystępować do walki z myślą o utrzymaniu w dywizji - zaznaczył.