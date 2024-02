Terminarz Ligi Narodów. Na początek reprezentacja Polski zagra ze Szkocją i Chorwacją na wyjeździe

Liga Narodów. Oficjalny terminarz

Biało-Czerwoni, którzy w poprzedniej edycji LN zajęli trzecie miejsce w swojej grupie najwyższej dywizji, za Holandią, Belgią, a przed Walią, podczas czwartkowej ceremonii w Paryżu losowani byli z trzeciego koszyka. Trafili na Chorwację z pierwszego, Portugalię z drugiego i Szkocję z ostatniego. Te drużyny utworzyły grupę A1.

Na początku zmagań w najwyższej dywizji czekają ich dwa wyjazdowe mecze - 5 września ze Szkocją i 8 września z Chorwacją. W następnym miesiącu podopieczni Michała Probierza zagrają dwukrotnie u siebie - 12 października z Portugalią, a trzy dni później z Chorwacją. 15 listopada Polska zmierzy się na wyjeździe z Portugalią, a zmagania w grupie A1 zakończy 18 listopada meczem u siebie ze Szkocją.

To będzie czwarta edycja LN. Pierwszą wygrała Portugalia (sezon 2018/19), drugą - Francja (2020/21), a trzecią, zakończoną w czerwcu 2023 roku - Hiszpania. Dywizje A, B i C składają się z 16 drużyn, tworzących cztery grupy czterozespołowe, zaś teoretycznie najsłabsza dywizja D - z sześciu zespołów przydzielonych do dwóch grup po trzy drużyny. Zwycięzcy i wicemistrzowie grup najwyższej dywizji wezmą udział w ćwierćfinałach (20-25 marca). Lepsi z tych dwumeczów zakwalifikują się do turnieju Final Four. Natomiast zespoły z ostatnich miejsc w grupach dywizji A spadną bezpośrednio do dywizji B, a drużyny z trzecich lokat w grupach dywizji A zagrają baraże z wicemistrzami grup dywizji B. (PAP)