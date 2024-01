Liga niemiecka. Bayern Monachium rozbił Hoffenheim. Harry Kane z 22 golem. Bawarczycy upamiętnili Franza Beckenbauera

Samo spotkanie od początku przebiegało pod dyktando gospodarzy. Bayern od pierwszych minut grał bardzo agresywnie i szybko, chcąc nie pozostawić złudzeń przeciwnikom, kto jest lepszy. Już w 18. minucie po krótko rozegranym rzucie rożnym Leroy Sane zagrał w "szesnastkę" przeciwników do Jamala Musiali , a ten mocnym strzałem w róg bramki otworzył wynik meczu na Alianz Arenie. Jednobramkowe prowadzenie Bawarczyków utrzymało się do końca pierwszej połowy.

Liga niemiecka. Bayern Monachium pokonał Hoffenheim na inaugurację 17. kolejki

Po zmianie stron Hoffenheim zaczęło dochodzić do głosu. Bardzo aktywny był Andrej Kramarić, który raz za razem niepokoił bramkarza rywali. Raz nawet był bardzo bliski zdobycia bramki wyrównującej, ale w sytuacji sam na sam z Manuelem Neuerem, trafił tylko w poprzeczkę.

Bayern dał się wyszumieć przeciwnikom, sprawdził na co ich stać i 70. minucie podwyższył na 2:0. Gospodarze fantastycznie rozklepali defensywę "Wieśniaków", Leroy Sane zagrał w pole bramkowe do Jamala Musiali, który z łatwością mógł po raz drugi cieszyć się ze zdobycia bramki. Dla reprezentanta Niemiec to były dopiero czwarta i piąta bramka w tym sezonie Bundesligi.