Liga niemiecka. Odstąpiono od porozumienia ws. zagranicznych inwestorów. Protesty kibiców przyniosły skutek

Liga niemiecka. Kibice triumfują

- W świetle aktualnej sytuacji pomyślna kontynuacja tego projektu nie wydawała się możliwa - ogłosił kierujący od 20 lat Borussią Dortmund Hans-Joachim Watzke, który tym razem wystąpił w roli rzecznika zarządu DFL po spotkaniu tej organizacji we Frankfurcie nad Menem.

Kibice w całych Niemczech od kilku tygodni protestowali przeciw zawartemu w grudniu przez władze DFL, przy poparciu 2/3 klubów, porozumieniu, polegającemu na przekazaniu inwestorom ośmiu procent udziału w przyszłych prawach telewizyjnych w zamian za kapitałowy wkład w międzynarodową promocję niemieckich rozgrywek ligowych.

Protest przybierał rozmaite formy, ale do głównych należało rzucanie na boisko tenisowych piłek i czekoladowych złotych monet. Z tego powodu wiele spotkań ligowych było przerywanych bądź rozpoczynało się z opóźnieniem, jak m.in. niedawny mecz na szczycie Bundesligi między Bayerem Leverkusen a Bayernem Monachium (3:0). Do przerwania gry używano także m.in. dronów, a na jednym ze stadionów do słupków bramek przypięto wiele blokad rowerowych. Kibice wzywali do ponownego głosowania, twierdząc, że porozumienie jest nieprzejrzyste i niedemokratyczne. Podkreślali, że decyzję podjęto potajemnie i bez gwarancji, że przedstawiciele klubów głosowali zgodnie z instrukcjami swoich członków.