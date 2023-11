Liga włoska. Bez zwycięzcy i emocji w derbach Italii. Szczęsny tym razem nie zachował czystego konta. Milik wszedł z ławki

Mecz Juventus - Inter Mediolan na remis

Najciekawsze wydarzenia w Turynie miały miejsce od 27. do 33. minuty. Najpierw gola dla "Starej Damy" strzelił Dusan Vlahovic, któremu asystował Federico Chiesa. Serb przełamał się po długiej serii bez bramki, trwającej od 16 września.

Gospodarze cieszyli się z prowadzenia tylko sześć minut. Po dośrodkowaniu z prawej strony Francuza Marcusa Thurama do remisu mocnym strzałem z ok. 10 metrów doprowadził argentyński mistrz świata Lautaro Martinez. Szczęsny nie miał w tej sytuacji zbyt wiele do powiedzenia.

I na tym właściwie... skończyły się emocje w 250. w historii derbach Italii. W drugiej części oba zespoły zagrały zachowawczo. Polski golkiper Juventusu miał mało pracy, a Milik, który pojawił się na boisku w 80. minucie, nie doczekał się na dogodne okazje.