Liga włoska. Empoli zmieniło szkoleniowca. Davide Nicola poprowadzi drużynę Polaków

Empoli, które w ostatnich ośmiu spotkaniach wywalczyło zaledwie trzy punkty, a na zwycięstwo w Serie A czeka od 12 listopada, z dorobkiem 13 punktów jest przedostatnie w ligowej tabeli. Punkt mniej ma tylko Salernitana Mateusza Łęgowskiego. Miejsce 18., otwierające strefę spadkową, zajmuje Verona - 17.

Druga przygoda Andreazzolego z Empoli trwała od połowy września, kiedy po 0:7 z Romą, co było czwartą z rzędu porażką, zastąpił Paolo Zanettiego. Teraz jego rolę przejmie Davide Nicola, który będzie miał za cel utrzymać drużynę w najwyższej klasie rozgrywkowej. 50-letni Nicola to były szkoleniowiec Bari, Udinese, Genoi, Torino, który ostatnio - do 15 lutego ubiegłego roku - pracował w Salernitanie.