Liga włoska. Paul Pogba zagrożony czteroletnią dyskwalifikacją. Zawodnik Juventusu przyjmował testosteron

Paul Pogba nie zagra już w piłkę?

Mistrz świata z 2018 roku, 91-krotny reprezentant Francji jest tymczasowo zawieszony od 11 września po tym, jak pozytywny wynik dała kontrola przeprowadzona 20 sierpnia, po meczu ligowym z Udinese, który 30-letni Pogba oglądał z ławki rezerwowych. Analiza próbki B potwierdziła pierwotny wynik i wykazała, że testosteron w organizmie piłkarza był zewnętrznego pochodzenia.

Ta informacja pojawiła się, gdy wydawało się, że Francuz pokonał trapiące go w ostatnim czasie kontuzje i wreszcie w pełni sił będzie mógł się skupić na futbolu. Pogba miał też kłopoty natury pozasportowej, m.in. w śledztwie przeciw jego bratu Mathiasowi zeznał, że ten wraz z kolegami chciał wymusić na nim 13 mln euro przetrzymując go i grożąc bronią w paryskim mieszkaniu piłkarza.

Pogba przyznał się do przyjmowania suplementu diety, który miał zawierać substancje pozwalające na szybszy powrót do formy. Według zawodnika polecił go mu znajomy lekarz z Miami, a środek miał być dopuszczony do obrotu w USA, ale nielegalny w Europie.