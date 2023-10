Lionel Messi nigdy nie rozważał powrotu do FC Barcelony na zasadzie wypożyczenia z Interu Miami. Znany dziennikarz potwierdza Jakub Jabłoński

IMAGO/David Klein/Imago Sport and News/East News

Transfery. Lionel Messi nie wróci do FC Barcelony na zasadzie wypożyczenia z amerykańskiego Interu Miami. Argentyński piłkarz według znanego dziennikarza Fabrizio Romano nigdy nawet nie rozważał takiej opcji. Oznacza to więc koniec spekulacji dotyczących jego powrotu do "Dumy Katalonii" oraz gry z kapitanem reprezentacji Polski - Robertem Lewandowskim.