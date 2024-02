ŁKS Łódź przed rundą wiosenną PKO Ekstraklasy. Transfery, sparingi, kadra drużyny

ŁKS Łódź - transfery klubu

ŁKS musi jak najszybciej zacząć regularnie punktować w lidze. Do bezpiecznej strefy brakuje aż dziewięć punktów, dlatego drużyna musi grać zdecydowanie lepiej na wiosnę. W tym pomóc mogą transfery. Ekipa z Łodzi nie szalała w trwającym okienku. Tylko jeden transfer gotówkowy to niedużo. Największe nadzieje pokłada się w Thiago Ceijasie, który dołączył do klubu za 200 tys. euro. Wcześniej 22-latek reprezentował barwy Beroe. Defensywny pomocnik ma pomóc ustabilizować sytuację pod własną bramką. 36 straconych bramek to najgorszy wynik w lidze. Rahil Mammadov to były obrońca Karabachu Agdam, który nie powinien mieć problemu, aby znaleźć miejsce w wyjściowej jedenastce. ŁKS wypożyczył także utalentowanego Yadegara Rostamiego z Pogoni Szczecin.

ŁKS-owi udało się wypchnąć kilku niepotrzebnych zawodników. Nacho Monsalve wrócił do Hiszpanii, natomiast Nelson Balongo do Belgii. Mieszko Lorenc oraz Adrian Małachowski udali się na wypożyczenia - do Wisły Płock i Podbeskidzia.