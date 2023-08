Logo Ligi Mistrzów na koszulkach Rakowa Częstochowa. Ile kosztuje pełna personalizacja stroju meczowego?

Raków Częstochowa blisko LM? Trzeba odrobić straty

Raków Częstochowa jest w decydującej fazie eliminacji Ligi Mistrzów. "Medaliki" w IV rundzie trafiły na bardzo wymagającego rywala - FC Kopenhagę. Pierwszy mecz nie ułożył się szczęśliwie dla ekipy Dawida Szwargi. Polska drużyna przegrała 0:1 po samobójczym trafieniu Racovitana. Kwestia awansu jest jednak nadal otwarta. Straty można odrobić w rewanżu w Danii.

IV runda, a raczej "runda play-off", gdyż tak nazywa ją UEFA, jest bardziej prestiżowa niż wcześniejsze. Od tego etapu na stadionach kibice mogli oglądać charakterystyczny branding Champions League. Jednym z jego elementów jest także słynny hymn Ligi Mistrzów.

Raków Częstochowa do swojego sklepu internetowego wprowadził możliwość personalizacji koszulki, tak aby wyglądała jak strój, który nosili piłkarze podczas pierwszego meczu z Kopenhagą. Na ramieniu pojawi się wówczas specjalna naszywka Champions League. Podstawowa wersja koszulki to koszt 350 złotych. Za wersję "Model UEFA Champions League" trzeba dopłacić jeszcze 250 złotych. Wychodzi na to, że za koszulkę z Lig Mistrzów kibic musi zapłacić 600 złotych.