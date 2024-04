Lukas Podolski kończy karierę piłkarską? To Prima Aprilis!

Jeden z najbardziej utytułowanych piłkarzy, który kiedykolwiek grał w polskiej ekstraklasie w poniedziałek wielkanocny z samego rana przyprawił kibiców Górnika Zabrze o prawdziwy wręcz zawał serca. Na profilu niemieckiego piłkarza pojawił się tajemniczy wpis mówiący o jego dalszej przyszłości. Jak się miało okazać zawodnik po zakończeniu obecnego sezonu miałby zakończyć karierę piłkarską oraz objąć prezesurę w Górniku Zabrze.

Kibice jednak szybko zajrzeli w kalendarz i ich oczom ukazała się data 1 kwietnia. Co to oznacza? Ano to, że dzisiaj Prima Aprilis, czyli dzień w którym ludzie robią sobie żarty. Tym samym były reprezentant Niemiec postanowił wkręcić swoich obserwujących na popularnym portalu społecznościowym.