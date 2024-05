Lukas Podolski otrzymał w Górniku Zabrze bardzo ważną rolę. "To przygotowanie do pełnienia przyszłych funkcji w organach Klubu" Jakub Maj

Górnik Zabrze

Kibice Górnika Zabrze świętują. Lukas Podolski został Ambasadorem swojej drużyny, co oznacza, że powoli przygotowuje się do objęcia roli w strukturach klubu. Fani wiedzą, że to może być początek zupełnie nowego rozdziału w historii Górnika.