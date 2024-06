Radomiak Radom wzmocniony przed nowym sezonem. Zie Ouattara bohaterem pierwszego transferu

Radomiak Radom: nowy obrońca na pokładzie

Zie Ouattara, 24-letni obrońca z Wybrzeża Kości Słoniowej, dołączył do zespołu Radomiaka Radom, stając się pierwszym wzmocnieniem klubu przed startem nowego sezonu ekstraklasy. Zawodnik, który może pochwalić się uniwersalnością na boisku, głównie występuje na pozycji prawego obrońcy. Jego kariera piłkarska rozpoczęła się w rodzimym klubie ASEC Mimosas, skąd przeniósł się do Portugalii, by kontynuować rozwój w takich zespołach jak Vitoria Guimaraes, Portimonense, a ostatnio UD Leiria.

Podczas swojego pobytu w UD Leiria, Ouattara rozegrał 33 mecze w portugalskiej ekstraklasie, zdobywając cztery bramki. To doświadczenie, jakie zdobył grając na portugalskich boiskach, może być cenne dla Radomiaka, szczególnie w kontekście nadchodzących wyzwań w ekstraklasie.