Łukasz Fabiański bohaterem transferu do Newcastle United? Media: To jedna z najlepszych opcji Jacek Czaplewski

Łukasz Fabiański ma jeszcze ważny kontrakt z West Hamem Bradley Collyer/Press Association/East News

Transfery. Łukasz Fabiański jest w tym sezonie przyspawany do ławki rezerwowych West Hamu. Niewykluczone jednak, że Polak zostanie bohaterem nieoczywistego ruchu. Media na Wyspach sugerują, że to wymarzony kandydat do czołowego klubu, w którym z powodu kontuzji wypadł podstawowy bramkarz.