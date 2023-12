Erling Haaland i jego wybuch złości. Najlepsze MEMY z gwiazdą Manchesteru City [GALERIA]

Erling Haaland - furia Norwega stała się prawdziwym viralem

Wściekłość Haalanda była zrozumiała. Jego wyraz twarzy na ujęciu fotografów, gdy doskoczył do sędziego z pretensjami, stał się prawdziwym źródłem memów.

Gdy mimo wślizgu napastnik Manchesteru City zdołał opanować równowagę, następnie zagrać na wolne pole do Jacka Grealisha, wtedy czyli w najmniej spodziewanym momencie rozległ się gwizdek. Zamiast przywileju korzyści i potencjalnej szansy na decydującego gola, a w przypadku podającego asysty, arbiter wrócił do faulu.

Erling Haaland - najlepsze MEMY

Odnotujmy, że przez remis z Tottenhamem strata Manchesteru City do prowadzącego Arsenalu urosła w tabeli Premier League do trzech punktów. Co więcej, z drugiego na trzecie miejsce Obywateli zepchnął Liverpool.

Erling Haaland w tym sezonie - stan na 3 grudnia 2023: