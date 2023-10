Łukasz Fabiański wskazał następcę Wojciecha Szczęsnego. Bramkarz West Hamu United wskazał Kamila Grabarę

Kto będzie następcą Wojciecha Szczęsnego w kadrze?

Z pewnością przed nowym selekcjonerem reprezentacji Polski Michałem Probierzem wiele trudnych wyborów. Przed swoim trenerskim debiutem były selekcjoner młodzieżówki musi podjąć kilka ważnych decyzji. Jeśli chodzi o obsadę bramki nie będzie pewnie zaskoczenia. Między słupkami powinien wystąpić Wojciech Szczęsny.

Kto jednak zastąpi bramkarza Juventusu w kadrze, gdy ten zakończy karierę w kadrze? Wydaje się, że mistrzostwach Europy 2024, jeśli Polska się oczywiście na nie zakwalifikuje, to Szczęsny powie kadrze "pas".

W walce o bluzę z numerem jeden wydaje się, że największe notowania na teraz mają Marcin Bułka z Nicei oraz Kamil Grabara z FC Kopenhagi.

Swoją opinią podzielił się były bramkarz reprezentacji Polski Łukasz Fabiański. W rozmowie z Przeglądem Sportowym "Fabian" wyraził swoje zdanie.

Jeśli mówimy o zawodnikach, takich jak Kamil Grabara czy Marcin Bułka, który zaczął grać regularnie, jest też Radosław Majecki, który nie gra na tę chwilę, ale ma warunki, żeby wskoczyć do rywalizacji. Jeśli chodzi o tę pozycję, to patrząc przez pryzmat tego, co ja widziałem na własne oczy, to bardzo fajne wrażenie na boisku sprawia Grabara, bo nawet w tym spotkaniu Ligi Mistrzów z Galatasaray widać było, że jest to chłopak, który mentalnie potrafi udźwignąć ciężar takich spotkań. Może być taką postacią, która w momencie, kiedy Wojtek powie "pas", wskoczy do bramki i będzie bramkarzem numer jeden

- mówił 57-krotny reprezentant Polski.

Sylwia Dąbrowa

Najbliższy mecz Biało-Czerwonych już 12 października na wyjeździe przeciwko Wyspom Owczym. Trzy dni później Polska zagra na PGE Narodowym z Mołdawią.