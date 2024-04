Łukasz Skorupski prywatnie. Włochy to jego druga ojczyzna. Tu znalazł miłość życia. Syn Leonardo pójdzie w ślady ojca?

Łukasz Skorupski - wiek, kariera, statystyki w Serie A

5 maja Skorupski obchodzić będzie 33. urodziny. Z Polski - jak się okazało na stałe - wyjechał w 2011 roku. Roma kupiła go za niespełna 900 tys. euro z Górnika Zabrze, wierząc w jego talent.

Skorupski dał się poznać w ekstraklasie jako zdolny i zarazem ekspresyjny bramkarz. Miewał napady złości. Długo ciągnęła się za nim historia z lokalu w Katowicach o wdzięcznej nazwie "Lorneta z Meduzą". Na nieco ponad rok przed transferem właśnie tam doszło do bójki, a po niej do zatrzymania przez policję. Uczestnicy, czyli trzej zawodnicy Górnika byli pijani - wydmuchali od 1,5 do 1,7 promila.

Łukasz Skorupski i jego żona na zdjęciach