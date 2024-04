Maciej Kędziorek przed rywalizacją z Rakowem Częstochowa: "Zapowiada się fajny mecz"

Radomiak zajmuje obecnie 11. miejsce w tabeli z dorobkiem 32 punktów i raczej nie zostanie już wciągnięty do walki o utrzymanie. W ostatniej kolejce radomianie zremisował 1:1 na wyjeździe z Puszczą Niepołomice. Bohaterem tego spotkania był bramkarz Gabriel Kobylak, który nie tylko popisał się kilkoma świetnymi interwencjami, ale także strzelił gola kopiąc piłkę z 80 metrów.

Kibice "Zielonych" nie byli jednak zadowoleni z postawy zespołu, zwłaszcza w pierwszej połowie zarzucają piłkarzom brak zaangażowania.

- Nie sądzę, abyśmy przeszli obok meczu. Ten mecz wyglądał, jak wyglądał z powodów taktycznych. Straciliśmy bramkę już w czwartej minucie i w głupi sposób. Puszcza się cofnęła do niskiej obrony, zwalniała grę, bramkarz łapał piłkę i kładł się na ziemi. Taki sposób gry przyjęli, nie mam o to do nich pretensji, ale wybijali nas z rytmu i nie mogliśmy wskoczyć na wyższe obroty. Mogliśmy w ataku pozycyjnym podejmować lepsze decyzje, ale to nie miało nic wspólnego z brakiem zaangażowania" – wyjaśnił radomski szkoleniowiec, który jest przekonany, że spotkanie z Rakowem będzie zupełnie inne, bo ta drużyna gra w inny sposób.