Magazyn Fortuna 1. Ligi. Skróty meczów 16. kolejki. Derby Trójmiasta padły łupem Arki Gdynia [WIDEO]

Fortuna 1 Liga. Skróty meczów 16. kolejki

Śnieżyca, Szymon Marciniak z gwizdkiem, pełne trybuny, wreszcie karny, gol i trzy czerwone kartki. Mecz Arki z Lechią miał jak widać wyjątkową otoczkę. Gdynianie niesieni dopingiem prawie 12 tys. kibiców zdołali pokonać odwiecznego rywala. Do siatki Lechii trafił jedynie Michał Marcjanik, który nie dokończył gry z powodu dwóch żółtych kartek.

Arka odjechała Lechii na sześć punktów. Wygrała dziesiąty raz w sezonie i zarazem już siódmy z rzędu, a licząc mecze Pucharu Polski to nawet dziewiąty. Nikt nie ma od niej lepszej passy i jest to sukces trenera Wojciecha Łobodzińskiego, który wcześniej awansował z Miedzią Legnica do ekstraklasy, po czym nie dał rady wyciągnąć Wieczystej Kraków 3 ligi.

W tej samej kolejce Odra Opole potrafiła gładko obić Polonię Warszawa 3:0. Taki samym wynikiem, dość zaskakującym Stal Mielec pokonała Górnika Łęczna. Wisła Kraków też wbiła trzy bramki, ale do samego końca musiała walczyć o zwycięstwo nad GKS Katowice. Znakomity finisz zaliczył też GKS Tychy, pokonując 3:2 Bruk-Bet Termalikę Nieciecza.