Magiczny mecz Legii Warszawa! W dziesiątkę wbiła Pogoni Szczecin trzy bramki i została nowym liderem PKO Ekstraklasy

PKO Ekstraklasa. Pogoń Szczecin - Legia Warszawa 3:4

Pogoń trzy razy obejmowała prowadzenie, ale i tak nie wygrała. Natomiast Legia skazana na bieganie w dziesiątkę przez połowę dwukrotnie doprowadziła do remisu, po czym zadała cios decydujący o wygranej. Wyobrażacie sobie lepszy scenariusz na przejęcie pierwszego miejsca w ekstraklasie?

W tym meczu było dosłownie wszystko : pełen stadion, zwroty akcji, olbrzymia kontrowersja sędziowska, wreszcie aż siedem goli. Dopiero po ostatnim udało się wyłonić zwycięzcę - i to którego! Legia zagrała z takim sercem jak przeciw Austrii w Wiedniu u siebie z Aston Villą.

- Szacunek dla mojej drużyny. To była kolejna magiczna noc i wielki spektakl . Obie drużyny grały bardzo ofensywnie. Była to ogromna reklama piłki nożnej. Jestem bardzo szczęśliwy i dumny. Trzykrotnie pokazaliśmy, jak odwrócić losy meczu. Zaprezentowaliśmy team spirit - uważa trener Legii a wcześniej Pogoni Szczecin, Kosta Runjaić (cytat za PAP).

Legia miała w drugiej połowie wyłącznie bohaterów. Jak strzelił Koulouris to odpowiedział mu Paweł Wszołek. Jak trafił Wahan Biczachczjan to zaraz potem do wyrównania doprowadził Juergen Elitim. Aż wreszcie nastąpiła 84 w minucie, w której po wrzutce z rzutu wolnego wynik na 4:3 ustalił Steve Kapuadi. Ze statystyk jasno wynika, że mimo osłabienia Legia grała po przerwie lepiej od Pogoni.