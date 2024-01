Makana Baku z Legii Warszawa może odejść i znaleźć inny klub w Ekstraklasie. "Na jego sytuację złożyło się wiele elementów"

Legia Warszawa pozbędzie się kolejnego zawodnika?

Makana Baku przyszedł do Legii Warszawa w 2022 roku. Wcześniej Niemiec grał na wypożyczeniu w Warcie Poznań, gdzie prezentował się naprawdę dobrze. W 13 meczach strzelił sześć goli i zaliczył dwie asysty.

Niestety w Legii Warszawa jego forma nie jest wysoka. Baku to tylko rezerwowy i nie odnajduje się dobrze w systemie, który preferuje Kosta Runjaić. Jeśli Niemiec dostawał szansę do trenera, nie zachwycał. W obecnym sezonie na swoim koncie ma siedem występów ligowych i tylko jedną bramkę. Wszystko wskazuje na to, że "Wojskowi" niedługo będą chcieli się pozbyć swojego zawodnika, gdyż jego umowa jest ważna do 30 czerwca 2025 roku.