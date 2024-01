Manchester City. Kiedy wróci Erling Haaland? Pep Guardiola przekazał dobre wieści OPRAC.: Jacek Czaplewski

Ostatnie zdjęcie dodane przez Haalanda Instagram

Liga angielska. Erling Haaland od początku grudnia nie rozegrał żadnego meczu dla Manchesteru City z powodu kontuzji stopy. Kiedy zatem wróci? Trener Pep Guardiola ujawnił, że Norweg pozostanie poza składem co najmniej do do końca stycznia. - Mam nadzieję, że będzie gotowy pod koniec miesiąca. To nawet wcześniej niż się początkowo spodziewaliśmy - stwierdził.