Manchester City wysoko pokonał Aston Villę. Liderem tabeli został Arsenal, który ograł beniaminka

Manchester City wbił 4 gole. Aston Villa z bolesną lekcją futbolu

Manchester City imponująco rozpoczął hit 31. kolejki rozgrywek. W 11. minucie Phil Foden zagrał na skrzydło, tam popędził Jeremy Doku i idealnie wyłożył piłkę do Rodriego, który mocnym strzałem otworzył wynik na Etihad Stadium. "The Citizens" z prowadzenia cieszyli się tylko kilka minut. Koronkową akcję Aston Villi wykończył 20-letni Jhon Duran i doprowadził do wyrównania.

Jednak na przerwę to gospodarze schodzili z prowadzeniem. Tuż przed zejściem do szatni Phil Foden zupełnie zaskoczył Robina Olsena z rzutu wolnego.