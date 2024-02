Thomas Tuchel odchodzi z Bayernu Monachium. Ale dopiero po sezonie - oświadczył klub. Przyjdzie Zinedine Zidane?

Bayern Monachium. Thomas Tuchel odchodzi

Thomas Tuchel w Bayernie Monachium

44 mecze

28 zwycięstw

5 remisów

11 porażek

bilans bramkowy 100-54

Komunikat Bayernu w sprawie Tuchela:

FC Bayern Monachium i trener Thomas Tuchel podjęli wspólną decyzję o zakończeniu współpracy, która pierwotnie miała trwać do 30 czerwca 2025 roku, 30 czerwca 2024 roku. Jest to wynik konstruktywnej dyskusji między dyrektorem generalnym Janem-Christianem Dreesenem a Thomasem Tuchelem.

Prezes Bayernu Jan-Christian Dreesen: - W dobrej, otwartej dyskusji doszliśmy do decyzji o zakończeniu naszej współpracy za obopólną zgodą latem. Naszym celem jest obranie nowego kierunku z nowym trenerem na sezon 2024/25. Do tego czasu każda osoba w klubie ma dać z siebie wszystko w Lidze Mistrzów i Bundeslidze. Do odpowiedzialności pociągam także zespół. W szczególności w Lidze Mistrzów, po porażce 1:0 w pierwszym meczu z Lazio, jesteśmy przekonani, że dotrzemy do ćwierćfinału na wypełnionej po brzegi Allianz Arenie z naszymi kibicami.