Marcin Bułka, bramkarz OGC Nice z kolejnym czystym kontem. Drużyna polskiego golkipera nowym liderem francuskiej Ligue 1

Marcin Bułka w rozmowie z "Kanałem Sportowym" o hierarchii bramkarzy w reprezentacji: Zasługuję, żeby być wyżej, co pokazuję

- Na ten temat mam swoją opinię. Raczej mnie to nie ruszyło, żebym się podłamał. Jeszcze bardziej chciałem pokazać, że nie jestem czwartym bramkarzem i zasługuję, żeby być wyżej, co udowadniam do tej pory. Jeżeli patrzymy na moją formę, to widać, że jest przyzwoita. Gramy bardzo dobrze, jesteśmy teraz w czubie tabeli i mamy najmniej straconych bramek w Europie (4 - red.). Raczej boisko zawsze się obroni i po prostu muszę iść tą drogą. I z niej nie zboczyć