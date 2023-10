Marcin Bułka w rozmowie z "Kanałem Sportowym" o hierarchii bramkarzy w reprezentacji: Zasługuję, żeby być wyżej, co pokazuję

W niedzielnym programie "Loża prasowa" Kanału Sportowego do słów Michała Probierza odniósł się Marcin Bułka.

Na ten temat mam swoją opinię. Raczej mnie to nie ruszyło, żebym się podłamał. Jeszcze bardziej chciałem pokazać, że nie jestem czwartym bramkarzem i zasługuję, żeby być wyżej, co udowadniam do tej pory. Jeżeli patrzymy na moją formę, to widać, że jest przyzwoita. Gramy bardzo dobrze, jesteśmy teraz w czubie tabeli i mamy najmniej straconych bramek w Europie (4 - red.). Raczej boisko zawsze się obroni i po prostu muszę iść tą drogą. I z niej nie zboczyć.