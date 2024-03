Marcin Bułka zmieni klub już latem? Media: Na stole leży 40 milionów euro od... Manchesteru United Jakub Maj

Marcin Bułka niedługo może być bohaterem transferu. PAP/EPA/ADAM VAUGHAN, ogcnice.com

Marcin Bułka to jedna z gwiazd obecnego sezonu Ligue 1. Jeszcze niedawno polski bramkarz mówił, że nie myśli o transferze do mocniejszego klubu, ale niedługo może się to zmienić. Mateusz Borek w "Kanale Sportowym" zdradził, że jeden z angielskich klubów miał złożyć ofertę opiewającą na 40 milionów euro.