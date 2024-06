Rewolucja w Lidze Mistrzów. Od następnego sezonu nastanie nowa era elitarnych rozgrywek. Przedstawiamy najważniejsze zmiany

Nowy format Ligi Mistrzów w przyszłym sezonie. Nie faza grupowa, a ligowa

Zmiana w sposobie losowania. Komputer będzie decydował

Każdy zespół w fazie ligowej rozegra po osiem spotkań - cztery u siebie i cztery na wyjeździe - z rywalami, których wyłoni losowanie. Pary zostaną stworzone tak, aby każdy z uczestników zmierzył się raz (nie w systemie "mecz i rewanż", jak dotychczas) z dwoma różnymi drużynami z każdego z czterech koszyków. Co do zasady, w fazie ligowej żaden zespół nie będzie mógł trafić na rywala, z którym spotyka się w rozgrywkach krajowych, ani na więcej niż dwie ekipy z jednego państwa.

Zespoły, które zakończą fazę ligową na pozycjach 1-8, zakwalifikują się do 1/8 finału, natomiast ekipy z miejsc 9-24 stoczą walkę o awans do tej rundy w barażach. Te, które zakończą tę część sezonu na miejscach 25-36, zostaną wyeliminowane i nie zagrają również w Lidze Europy ani Lidze Konferencji.

Nowe zasady Ligi Mistrzów. Oto zapisy w regulaminie

Nowe zasady określa artykuł 18.01 regulaminu. Liczyć się będą kolejno : a) różnica bramek we wszystkich meczach fazy ligowej, b) liczba strzelonych goli, c) liczba goli zdobytych na wyjeździe, d) liczba wygranych meczów, e) liczba meczów wygranych na wyjeździe, f) liczba punktów uzyskana łącznie przez wszystkich rywali danej drużyny, g) różnica goli rywali łącznie, h) liczba goli zdobyta przez tych rywali, i) liczba punktów karnych za żółte i czerwone kartki i wreszcie j) pozycja w rankingu UEFA.

Kluby z tych samych krajów będą mogły grać przeciwko sobie

Finał nowej formuły Ligi Mistrzów w Monachium

Uczestnicy nowej Ligi Mistrzów. Są niespodzianki

W Anglii Aston Villa okazała się lepsza w przekroju całego sezonu od tak uznanych marek, jak Manchester United, Chelsea Londyn i Tottenham Hotspur - zajęła w Premier League czwarte miejsce. Ekipa z Birmingham triumfowała w Pucharze Europy w 1982 roku (Liga Mistrzów powstała dekadę później), ale przez kolejne ponad 40 lat posmakowała co najwyżej rywalizacji w Pucharze UEFA (poprzedniku Ligi Europy). W minionym sezonie dotarła natomiast do półfinału Ligi Konferencji.

Mistrz Polski Jagiellonia Białystok rozpocznie walkę o awans do LM od drugiej rundy kwalifikacji ścieżki mistrzowskiej. Jej pierwszego rywala (lub parę, której zwycięzca zmierzy się z "Jagą") wyłoni losowanie, które zaplanowano na 19 czerwca . Mecze 2. rundy zostaną rozegrane 23-24 i 30-31 lipca. Aby awansować do fazy ligowej, podlaski klub będzie musiał wyeliminować trzech przeciwników.

Wraz z nowym formatem zmieni się także pula nagród. UEFA planuje przekazać klubom uczestniczącym we wszystkich tych rozgrywkach (oraz Superpucharze Europy) łącznie ok. 3,3 miliarda euro, czyli o ponad pół miliarda więcej niż w ostatnich sezonach. Przykładowo, za sam awans do fazy ligowej Ligi Mistrzów każdy klub otrzyma 18,62 mln euro (dotychczas 15,64 mln), a za awans do finału i zwycięstwo w nim - 25 mln euro (wcześniej 20 mln).