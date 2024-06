Marcin Bułka za 20 mln euro do Milanu? Spodziewane transfery piłkarzy reprezentacji Polski po Euro 2024 Jacek Czaplewski

Marcin Bułka, trzeci bramkarz reprezentacji Polski PAP/Leszek Szymański

Gdy piłkarze reprezentacji Polski w skupieniu przygotowują się do Euro 2024, w tle trwają w sprawie niektórych z nich negocjacje transferowe. Po turnieju dojdzie do co najmniej kilku transakcji. Bohaterem tej najgłośniejszej potencjalnie zostanie Marcin Bułka. Bramkarz Nicei jest kuszony przez AC Milan. Rozmowy trwają - donoszą Meczyki.